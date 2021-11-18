الأمر طبيعي.. ولية عهد هولندا تنتظم في مراجعة طبيب نفسي

قبل أسابيع قليلة من عيد مولدها الثامن عشر، روَت ملكة هولندا المستقبلية في سيرة جديدة لها نُشرت أنها تراجع اختصاصياً في الصحة النفسية بهدف التعبير عما تشعر به من ضيق أحياناً.



ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت أماليا، وهي الكبرى بين البنات الثلاث للملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما، إنها ستطلب من والدتها أن تتولى العرش مكان والدها مؤقتاً إذا توفي فجأة.



وحصلت الكاتبة والممثلة كلاوديا دي بريج على إذن من القصر الملكي لكتابة سيرة أماليا لإعطاء لمحة عن حياة ولية العهد البالغة 17 عاماً والمتابعة التي تحظى بها.



ويكشف الكتاب أن والدَي أماليا أرسلاها إلى عالم نفس للأطفال عندما كانت صغيرة لقلقهما عليها، وأنها لا تزال تراجع بانتظام معالجاً نفسياً، على ما ذكرت الإذاعة العامة «إن أو إس».



وقالت في مقتطف من الكتاب أوردته الإذاعة: «لا أعتقد أن هذا الأمر من المحرمات، ولا بأس في إخبار الجمهور».



وأضافت: «في بعض الأحيان أضيق ذرعاً بكل شيء، المدرسة والأصدقاء... إذا شعرت بالحاجة، آخذ موعداً، فقط من أجل التعبير عما أشعر به، وبعد ذلك أصبح جاهزة لشهر جديد».

ورأت أماليا أنه من «الطبيعي» التحدث إلى أحد الاختصاصيين، وخصوصاً أن خالتها إينيس، شقيقة الملكة ماكسيما، انتحرت عام 2018.

