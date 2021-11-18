زوجى كان يمتلك قواعد صارمة للخصوصية.. نهاد أبو القمصان مع منى الشاذلي

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، زوجة الراحل حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن زوجها كان لديه قواعد صارمة فى "الخصوصية"، مؤكدة أنها أعتادت على الكلام معه ولكن بعد وفاتة لم استوعب ذلك وبدأت فى كتابة خواطر بينى وبينه، وبعد نشر هذه الخواطب كان مؤثراً جداً.



وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "معكم ومنى الشاذلى"، المذاع على فضائية CBC، “كنت عاوزة أرغى معاه علشان كدا بدأت أكتب خواطر”.



وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أنها تعاملت مع خبر وفاة زوجها بطريقة لا تعلم كيف قامت بها، قائلة "مكانش اختيار هو لوحدى كدة، تحس أن فى مكنة شغالة مبرمجة لتحديد موعد الغسل وأين سيتم، والطرق الذين سيسلكونها خلال الجنازة"، لافته إلى أن من تعاملت مع هذه الحالة هي نهاد أبو القمصان المحامية وليست الزوجة.