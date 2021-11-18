وليد عبد اللطيف: كفاية كلام عن تجديد بن شرقي للزمالك

أبدى الكابتن وليد عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق استياءه الشديد من كثرة الحديث في مسألة تجديد عقد الجناح المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك.



وقال عبد اللطيف في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى المصرية والذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي، " متضايق بشدة من كثرة الحديث في موضوع تجديد تعاقد بن شرقي مع نادي الزمالك، وعلى الرغم أن بن شرقي لاعب كبير لكن نادي الزمالك أكبر من أي لاعب ولايقف علي أحد"



وواصل عبد اللطيف حديثه: " أصبح واضح للجميع أن بن شرقي يتهرب من التجديد لنادي الزمالك، وبدأ يلوح في الأفق أنه يسير على درب التونسي فرجاني ساسي، وينوي الرحيل عن القلعة البيضاء"



ولذلك يري عبد اللطيف أنه يجب الكف عن الحديث في مسألة تجديد بن شرقي مع الزمالك نظراً لتعنته مع النادي .