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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون: أي "مغامرة عسكرية" روسية عند حدود أوكرانيا قد تكون "خطأ مأسويا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن خوض روسيا ”مغامرة عسكرية“ عند حدود أوكرانيا وبولندا قد يكون ”خطأ مأسوياً“، وسط تصاعد التوتر في هذه المنطقة.

وقال جونسون أمام لجنة من النواب البريطانيين: ”ما علينا فعله هو ضمان أن يفهم الجميع أن كلفة الحسابات الخاطئة عند حدود كل من بولندا وأوكرانيا ستكون هائلة“.

وأضاف: ”أعتقد أنه سيكون خطأ مأسويا بالنسبة إلى الكرملين، التفكير أنه يمكن تحقيق مكاسب من خلال مغامرة عسكرية“.

وجاءت تعليقات جونسون خلال جلسة مع لجنة رقابة برلمانية وسط تزايد مخاوف الغرب من التحركات العسكرية للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وموسكو متهمة بتقديم الدعم لمخطط يهدف إلى افتعال أزمة مهاجرين غالبيتهم من الشرق الأوسط عبر فتح الطريق أمامهم للعبور من بيلاروس إلى بولندا.

وتم نشر آلاف الجنود على جانبي الحدود، ولاحقا أجرت بيلاروس مناورات عسكرية مشتركة مع مظليين روس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال السبت الماضي، إن هناك نحو 100 ألف جندي روسي قرب حدود بلده، وإن الدول الغربية تبادلت معلومات مع كييف بشأن التحركات النشطة للقوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في تسجيل مصور نشر على موقعه الإلكتروني: ”آمل أن يرى العالم كله الآن مَن يريد حقا السلام، ومَن يحشد نحو 100 ألف جندي على حدودنا“.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم الإثنين الماضي، إن هناك ”حشدا كبيرا وغير عادي“ للقوات الروسية على حدود أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

رئيس الوزراء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موسكو أوكرانيا أوكرانية

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