برلماني: مترو الإسكندرية نقلة حضارية للمحافظة خلال السنوات المقبلة

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية أبو قير- محطة مصر، واحدًا من المشروعات الضخمة في مدينة الإسكندرية، والتي ستغير ملامحها تمامًا وتزيد من حركة النقل، كما تعمل على تخفيف الزحام ونقل الإسكندرية نقلة أخرى خلال السنوات المقبلة.



وأشار عبدالعال في تصريحات له اليوم، إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مع وزير النقل كامل الوزير ومحافظ الإسكندرية والعديد من القيادات بها، لبحث تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية بأسرع ما يمكن، وسرعة الانتهاء من تنفيذه مع حجم التنمية الكبير في المحافظة، وخصوصا أن تطوير مشروع مترو أبوقير، يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة، و تخفيض حدة الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، واستخدام الطاقة النظيفة ممثلة في الكهرباء.



وأضاف نائب الإسكندرية، أن مترو الإسكندرية الذي يتم تنفيذه تحت رؤية الرئيس السيسي وفي عهده، سيكون نقلة حضارية للإسكندرية العريقة وخطوة تأخرت ما لا يقل عن عقدين من الزمان، كما يتوازى مع مشروعات أخرى ضخمة في النقل.