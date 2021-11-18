شبانة يكشف كواليس الجلسة السرية بين موسيماني وحسام حسن

كشف الإعلامي محمد شبانة عن كواليس الجلسة التي عقدها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع مهاجم الفريق حسام حسن على خلفية عدم مشاركته مؤخرًا.



وقال شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "وعد بيتسو موسيمانى حسام حسن مهاجم الفريق بالحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة القادمة".



وأضاف: "جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها موسيمانى مع اللاعب وأكد له خلالها ضرورة انتظار الفرصة للمشاركة واستثمارها على النحو الأفضل".



وواصل: "موسيماني طلب من اللاعب عدم تسرب الإحباط إلى نفسه والعمل على تطوير قدراته الهجومية مؤكدا أن الفرصة متاحة أمام الجميع للدخول في التشكيل الأساسى شرط الاجتهاد في الملعب".



وشدد: "موسيماني أشاد بالجهد الذى يبذله حسام حسن خلال التدريبات لكنه يحتاج إلي تطوير أدائه داخل منطقة الجزاء والتنوع في اللعب علي مرمي المنافس".



واختتم: "أكد اللاعب للمدير الفني على أنه يبذل قصارى جهده في التدريبات وينتظر الفرصة المناسبة للمشاركة في التوقيت الذى يحدده الجهاز الفني".