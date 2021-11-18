أبرز تصريحات الوزير.. شوقي ينتقد السوشيال ميديا ويطالب بمساعدة الأبناء لتعلم المهارات وليس التلقين

رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العديد من الأسئلة التى طرحها الرأى العام بشأن تطوير المناهج خلال عددا من المداخلات التلفزيونية بالأمس.

إلى أبرز التصريحات

وزير التعليم: تحذيرات استخدام التابلت لـ الطلاب عبثية وغير صحيحة..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كافة التحذيرات المرتبطة بطريقة استخدام الطلاب لـ التابلت على السوشيال ميديا من العبث ولا أساس لها من الصحة .



طارق شوقي : السوشيال ميديا بقيت مكان للتجريح في تطوير التعليم |فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 87 دولة في جودة التعليم.



وزير التعليم لأولياء الأمور: ساعدوا أبناءكم بتعلم المهارات وليس التلقين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر مستمرة في مجال تطوير التعليم، لافتا إلى أننا "مازلنا في بداية الطريق".



حملات وموجات تشكيك.. رد حاسم من وزير التعليم على مناهج رابعة ابتدائي..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن بعض أولياء الأمور يرون أن مناهج الصف الرابع الابتدائي أزمة.



وزير التعليم: لا مجاملة لمصر في تصنيف us news.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 87 دولة في جودة التعليم.



طارق شوقي ينفي إلغاء حافز التطوير لمعلمي نظام التعليم الجديد

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخبر المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي يزعم إلغاء حافز التطوير لمعلمي رياض الأطفال ومعلمي الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي.