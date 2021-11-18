مصر تسجل 960 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة وفاة وأمريكا تتهم إيران بدعم مخترقين عبر برامج فدية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

رئيس هيئة قناة السويس: عبور 1.4 مليون سفينة منذ افتتاح القناة.. بإيرادات قدرها 148.1 مليار دولار

مصر وقطر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

التحالف يعلن استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس والثوري وحزب الله في اليمن

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

الدبيبة يتهم بلجيكا بمحاولة "وضع اليد" على أموال ليبية مجمدة

أمين مجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران مستجدات مفاوضات فيينا

حاكم مصرف لبنان: لم أُخف ثروتي

الشرطة البريطانية: منفذ هجوم ليفربول كان يخطط له منذ أبريل

زيلينسكي يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في تعزيز حدود أوكرانيا مع بيلاروس



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 71 حالة وفاة و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 289533 حتى أمس الأربعاء.

ونقلت "الأنباء" عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قوله إن القناة شهدت عبور قرابة 1.4 مليون سفينة، بإجمالي حمولات تصل إلى 31.1 مليار طن منذ افتتاحها حتى الآن. ولفت إلى أن الإنفاق على مشروعات تطوير القناة يتم من إيرادات القناة والميزانية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن عدد العاملين بالمشروع يصل إلى 3 آلاف عامل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عام 2023.

وذكرت "الراي" أن قطر ومصر وقعتا اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة، مشيرةً إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أعلن عن ذلك خلال اجتماعات في أوسلو.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية، شملت منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وذلك بعد وقت قصير من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وقالت "الوطن" إن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري في ديسمبر المقبل، وسط آمال من الشارع في أن تعيد الاستقرار إلى البلاد.

وذكرت "الراي" أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اتهم بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمدة بقرار أممي منذ 2011. وقال الدبيبية خلال جلسة لمجلس الوزراء "لدينا مشكلة مع بلجيكا (...) بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات (...) الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا".

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي بحثا مستجدات مفاوضات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت "الوطن" عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله إنه طلب من شركة مراجعة مرموقة التدقيق في معاملات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية مستمرة"، مضيفًا أنه سيتم إطلاع السلطات القضائية والأشخاص الآخرين المعنيين على المراجعة، مضيفاً أنه لم يخف ثروته الشخصية مطلقاً.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، اتهمت الحكومة الايرانية بدعم مجموعة من المخترقين ارتكبوا هجومات ببرامج فدية تستهدف أشخاصاً في الولايات المتحدة وأستراليا.

وقالت "الأنباء" إن الشرطة البريطانية أكدت أن منفذ الهجوم الانتحاري في ليفربول عماد السويلمين كان يخطط للهجوم منذ أبريل الماضي على الأقل. وأشارت الشرطة إلى أن السويلمين كان يستأجر الشقة التي كان يجمع العبوة الناسفة فيها منذ أبريل الماضي، ومنذ تلك الفترة بدأ بشراء المكونات الضرورية للعبوة.

ولفتت "القبس" إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "إمكانية حصول أوكرانيا على المساعدة" في تعزيز الحدود مع بيلاروس على خلفية أزمة الهجرة. واتفق الجانبان على أن الوضع على الحدود بين بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي "يمثل هجوما هجينا يتطلب جهودا مشتركة وتعاونا".