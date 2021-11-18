حدث ليلا.. يلتقي الرئيس والإمام الأكبر وقداسة البابا.. كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر..الصحة: تسجيل 960 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية:

يلتقى الرئيس والأمام الأكبر وقداسة البابا.. كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر

كشف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر خلال مداخلة تلفزيونية، وإلى أبرز التصريحات:



أخبار العالم| انهيار غير مسبوق لـ الليرة التركية والتحالف يستهدف منشأة سرية للحوثي في اليمن

شر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:



أبرز تصريحات الوزير.. شوقي ينتقد السوشيال ميديا ويطالب بمساعدة الأبناء لتعلم المهارات وليس التلقين

رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العديد من الأسئلة التى طرحها الرأى العام بشأن تطوير المناهج خلال عددا من المداخلات التلفزيونية بالأمس.

أزهري: عبادة ثوابها كأجر 50 شهيدا.. فيديو

نشر الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فيديو يتحدث فيه عن عادة تجعل الله عز وجل يكافئ بأجر 50 شهيداً من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

أسامة نبيه يكشف أسباب هزيمة الزمالك من الأهلي بمباراة القمة

أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك ومدرب المنتخب السابق، أن غياب المدرب العام مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق سبب في هزيمة الفريق أمام الأهلي في القمة.





التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية

قال التحالف العربي بقيادة السعودي، صباح اليوم الخميس، إنه نفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن، بعد التهديد الباليستي والطائرة المسيرة.





الدرندلي: أنا وخالد مرتجي إخوات وعشرة عمر وعلاقتنا معا لم تنقطع

قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه أدى عمله داخل النادي بصورة جيدة على مدار السنوات الماضية وتعاونت مع زملائه.



السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس خلال زيارته لمصر

تحدث السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، عن كواليس الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لمصر.



خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «صدمة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه تفاجئ بخروجه من قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للجميع بغض النظر عن الأسماء.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 289533 حتى اليوم.