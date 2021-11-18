عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. يلتقي الرئيس والإمام الأكبر وقداسة البابا.. كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر..الصحة: تسجيل 960 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية:

يلتقى الرئيس والأمام الأكبر وقداسة البابا.. كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر
كشف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر خلال مداخلة تلفزيونية، وإلى أبرز التصريحات: 
 

أخبار العالم| انهيار غير مسبوق لـ الليرة التركية والتحالف يستهدف منشأة سرية للحوثي في اليمن
شر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
 

أبرز تصريحات الوزير.. شوقي ينتقد السوشيال ميديا ويطالب بمساعدة الأبناء لتعلم المهارات وليس التلقين
رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العديد من الأسئلة التى طرحها الرأى العام بشأن تطوير المناهج خلال عددا من المداخلات التلفزيونية بالأمس.

 

أزهري: عبادة ثوابها كأجر 50 شهيدا.. فيديو
نشر الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فيديو يتحدث فيه عن عادة تجعل الله عز وجل يكافئ بأجر 50 شهيداً من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

 

أسامة نبيه يكشف أسباب هزيمة الزمالك من الأهلي بمباراة القمة
أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك ومدرب المنتخب السابق، أن غياب المدرب العام مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق سبب في هزيمة الفريق أمام الأهلي في القمة.
 


التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية
قال التحالف العربي بقيادة السعودي، صباح اليوم الخميس، إنه نفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن، بعد التهديد الباليستي والطائرة المسيرة.
 


الدرندلي: أنا وخالد مرتجي إخوات وعشرة عمر وعلاقتنا معا لم تنقطع
قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه أدى عمله داخل النادي بصورة جيدة على مدار السنوات الماضية وتعاونت مع زملائه.
 

السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس خلال زيارته لمصر
تحدث السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، عن كواليس الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لمصر.

 


خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «صدمة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»
قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه تفاجئ بخروجه من قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للجميع بغض النظر عن الأسماء.
 

الصحة: تسجيل 960 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و71 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 289533 حتى اليوم.

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 18-11-2021

أوجستي بوش.. ساحر إسباني سيطر على كرة السلة المصرية.. وأصبح عقدة مرعي الأزلية

بعد موافقة النواب| 7 مخالفات بقانون المالية العامة الموحد ..تعرف عليها

أجر عمرة بعد الفجر .. أمور تجعلك تحصلها من البيت

عودة الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 18- 11- 2021 والقنوات الناقلة

أقوى دعاء لتصبير أهل الميت.. مجرب تعرف عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

التمويل العقارى| موعد سداد أول قسط للمتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين 2»

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ