أخبار التكنولوجيا| شاومي تكتسح الأسواق بهاتف ينافس سامسونج وهواوي.. مايكروسوفت تصدر تطبيق Media Player جديد لويندوز 11

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن خططها لتمكين مستخدمي أجهزتها من إجراء صيانتها بأنفسهم، ضمن برنامج أطلقت عليه "خدمة الصيانة الذاتية".

بسبب انتشار الحسابات المزيفة.. إنستجرام يطالب المستخدمين تنفيذ هذا الإجراء فورا

بدأت منصة مشاركة الصور انستجرام Instagram ، في مطالبة بعض المستخدمين بتقديم صورة ذاتية بالفيديو، تظهر زوايا متعددة لوجوههم للتحقق من هويتهم والتأكد من أنهم أشخاص حقيقيين.

عبد الله: طفرة عمرانية غير مسبوقة بالفترة الأخيرة..ونعتمد على التكنولوجيا في التطوير

صرح محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر – مصر بأن الآونة الأخيرة شهدت نهضة عمرانية حقيقية وجادة في كل المحافظات المصرية بمشروعات استراتيجية من قِبل القطاعين العام والخاص.

شاومي تكتسح الأسواق بهاتف قوي ينافس أجهزة سامسونج وهواوي

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتف مميز يمتلك عدد كبير من المزايا التي تجعله منافسا قويا لهواتف سامسونج وهواوي، حيث قدمت عملاقة التقنية الصينية هاتف Poco F3 long-term بمواصفات وإمكانيات مذهلة تميزه عن إصدارات منافسيه للعام الجاري، والتي جاءت كالتالي.

ويندوز 11 يحصل على تطبيق جديد من مايكروسوفت.. اعرف مميزاته

طورت شركة مايكروسوفت Microsoft، تطبيقا جديدا لتشغيل الوسائط أو Media Player، لنظام التشغيل ويندوز 11، ويدعم البرنامج المعاد تصميمه كلا من الصوت والفيديو.

توجد العديد من الأسباب التي قد تدفع مالكو هواتف أندرويد إلى إخفاء تطبيقا ما على أجهزتهم، حيث يتمتع نظام التشغيل المملوك لشركة جوجل بالعديد من الطرق المخصصة لإخفاء التطبيقات، ولكن هل تعرف كيف يمكنك العثور على التطبيقات المخفية على هواتف أندرويد.

بقيمة 10 آلاف جنيه.. ريلمي تطلق وحش الألعاب Realme GT Neo2

أطلقت شركة ريلمي، هاتفها الرائد Realme GT Neo2 إلى الأسواق الأوروبية، بعد شهرين من الإعلان عن الهاتف، وبعد إطلاقه في تايلاند وماليزيا في وقت سابق من هذا الشهر، والإعلان عنه رسميا في شهر أكتوبر في الهند.