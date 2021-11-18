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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. إنجي علي تخطف أنظار متابعيها

إنجي علي
إنجي علي

نشرت الإعلامية إنجي علي  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة لها.

وظهرت إنجي علي فى الصورة بإطلالة أنيقة، واعتمدت على مكياج جذاب مناسبا مع إطلالاتها، مما نال إعجاب متابعيها.

واستضافت المذيعة إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على محطة وراديو نجوم FM 100.6، النجمة نجلاء بدر، الخميس في الثامنة مساءً.

ونشرت إنجي علي عبر حسابها علي "انستجرام" صورة لها برفقة نجلاء بدر وكتبت: "انتظرونا يوم الخميس مع الجميلة المتمردة والموهوبة @naglaabadr_official على نجوم اف ام الساعة 8 مساء"


 برنامج إنجي علي

وتقدم  إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما،  ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.

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