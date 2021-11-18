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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 3554 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة فى القليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 3554 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.


وأسفرت الحملة عن ضبط 3554 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1118 انتظارا خاطئا للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1949 مخالفات متنوعة من بينها ضبط 42 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و51 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 12 دراجة غير مرخصة، وتحرير 31 مخالفة ملصقات، و328 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 16400 جنيه.


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 18 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2550 جنيها مصالحات.

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