قالها متنفعيش .. سر بكاء صباح فى أول لقاء جمعها بفريد الأطرش ؟.. نوستالجيا

دلوعة الشاشة وصبوحة السينما العربية الفنانة صباح اسمها الحقيقى جانيت جرجس إحدى أيقونات الفن العربى وفنانة من طراز خاص امتازت بأناقتها وخفة ظلها ولا سيما أدائها الفنى السهل الممتنع والذى امتزج بحنجرتها الذهبية التى تعلق بها عشاقها من الوطن العربى.

قدمت الفنانة الراحلة صباح أداء ثنائى رائع بين رشدى أباظة ، فريد الأطرش ، كمال الشناوى وغيرهم وتوفت عام 2014 تاركة ورائها بصمة فنية ورصيد كبير من الأعمال الفنية والغنائية .

وكان أول لقاء جمعها بالفنان فريد الأطرش كان فى لبنان وكانت وقتئذ طالبة فى المدرسة وطلبت منه أن يسمع صوتها وكانت الصدمة التى كشفت عنها معقبة " سمع صوتى وانا ساعتها اترعشت وخوفت وكان صوتى نيلة وقالى متنفعيش دلوقتى وخليكى فى دروسك ".

لم تتحمل صباح صدمة ما سمعته من الفنان فريد الأطرش لتذهب مسرعة إلى منزلهتا وتجهش بالبكاء كثيرا ولكنها لم تيأس وحاولت بعد ذلك واشتركت فى مسرحية غنائية فى المدرسة من انتاج آسيا داغر وطلبت منها الذهاب إلى مصر والتى تعد هوليود الشرق وحلم كل مطرب عربى للغناء وبعد ذلك نجحت صباح فى تحقيق حلمها وطرح فيلم غنائى ثم عرض عليها الفنان فريد الأطرش أن تشاركه فيلم بلبل أفندى والذى حقق نجاح جماهيرى كبير وقتئذ .