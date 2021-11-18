نجوم مصر يفوز على ملوي ويصعد للدور التمهيدي الثالث ببطولة الكأس

حقق فريق نادي نجوم مصر لكرة القدم، الفوز على فريق نادي ملوي، في الدور التمهيدي الثاني من منافسات كأس مصر لكرة القدم .
أقيمت المبارة على ملعب نادي نجوم مصر في بني سويف، وحقق نجوم مصر الفوز بهدفين مقابل هدف، أحرزهما اللاعب أيمن حمودة، واللاعب محمد خالد.
وقاد فريق نجوم مصر لكرة القدم الكابتن محمد لطفي كابوريا المدير الفني للنادي، والمدير الرياضي عصام عيد، وسيد نجيب المشرف العام على قطاع الكرة.
وصعد نجوم مصر إلي الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر ليلاقي نادي لافيينا الذي تفوق علي فريق المنيا بهدف دون رد .