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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات الشيوخ: تطبيق My NTRA يدعم التحول الرقمى وتحسين جودة الخدمات

جهاز تنظيم الاتصالات
جهاز تنظيم الاتصالات

أشاد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بمجلس الشيوخ ، بالجهود التى يقوم بها جهاز تنظيم الاتصالات فى الآونة الأخيرة، وآخرها إطلاق تطبيق My NTRA للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذى يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة للتواصل مع مراكز الاتصال أو التوجه لفروع شركات الاتصالات.

 

وأكد حسانين، أن التحول الرقمى فى كافة المجالات يفرض علينا أن تكون خدمات الاتصالات والتكنولوجيا على رأس هذا التحول، وهو الدور الذى يلعبه جهاز تنظيم الاتصالات بشكل جيد خلال الآونة الأخيرة، فى ظل المطالب بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات لتمكين الجميع من الاستفادة بعملية التحول الرقمى بشكل حقيقى.

 

وأوضح حسانين، أن هناك شكاوى لعديد من المستخدمين من ضعف جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات، وهو سيسهم هذا التطبيق – كأحد خدماته – فى تسهيل استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها والتعامل معها، كما يقدم التطبيق العديد من الخدمات الأخرى التى يحتاج المستخدم إلى التوجه لشركة الاتصالات للحصول عليها أو الاتصال بأرقام خدمة العملاء، مثل خدمات نقل الأرقام، واختبار سرعة الإنترنت، والتعرف على الباقات الأنسب للمستخدم، بجانب خدمات موجهة للشركات يمكن من خلالها إنهاء الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إليكترونى.

ودعا عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بضرورة الاستمرار فى هذا التوجه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات الممقدمة للعملاء، بما يدعم تحقيق التحول الرقمى فى كافة المجالات.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات شكاوى المواطنين تنظيم الاتصالات

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