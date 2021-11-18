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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة: 363 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو

صورة ارشفية
صورة ارشفية

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع  القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وافق على اعتماد مبلغ (363,315,000 جنيه) لـ 2,021 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين باجمالى عدد رؤوس ماشية (24,730) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن  إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 6,4 مليار جنية لحوالي 38700 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

ومن ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه طبقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لا يلزم المتقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك  الممول (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع البنك الزراعى او البنك الاهلى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

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