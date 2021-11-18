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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لسائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثانية عشرة برئاسة المستشار نسيم على بيومى حضوريا،  حكمها بالسجن المؤبد لسائق متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتمكن رئيس مباحث قسم أول العاشر  بناءً على تحريات ومعلومات سرية من ضبط "أ. س"، 25 سنة، سائق، مقيم شبرا ثان محافظة القليوبية، أثناء قيادته سيارة بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 21 كيلو جراما.

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تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا على ذمة القضية رقم 7543 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية ضبط السجن المؤبد النيابة الزقازيق

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