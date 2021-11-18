عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

وزير القوى العاملة يبحث مع المفوضة الأوروبية الحد من الهجرة غير الشرعية

سعفان: تخفيض معدلات البطالة أسهم في توقف الهجرة غير الشرعية من 2016.. يوهانسون: 90 % من المهاجرين في العالم سافروا عن طريق السماسرة بما عرّض حياتهم للخطر |صور

صدى البلد

وزير القوى العاملة يبحث مع المفوضة الأوروبية الحد من الهجرة غير الشرعية

سعفان: تخفيض معدلات البطالة أسهم 

في توقف الهجرة غير الشرعية من 2016 

يوهانسون : 90 % من المهاجرين في العالم سافروا 

عن طريق السماسرة بما عرض حياتهم للخطر  

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة، إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، لبحث سبل التعاون للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

حضر اللقاء السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وهيلينا كونيج أمين دائرة العمل الخارجي الأوروبي، وفرانسيسكو جازيتيلو رئيس الوحدة السكنية والتوسعية بالاتحاد ، 

في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق لها ، مؤكداً أن هذه الزيارة سيكون لها عظيم الأثر في العلاقات بين الجانبين لاسيما في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية ومنها إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 .

وأكد سعفان أن الدولة المصرية وضعت في أولوياتها خفض معدلات البطالة والتي تعد من المسببات الأساسية للهجرة غير الشرعية ، مستعرضا الخطوات التي تمت في هذا الشأن من جانب الحكومة المصرية والتي ساهمت في توقف الهجرة غير الشرعية منذ 2016 حتى الآن.

وتناول الوزير جهود الوزارة في تدريب العمالة المصرية ورفع كفاءتها للعمل بالخارج ومناقشة إمكانية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال ، حتى تتناسب المهارات التى يتم مد الشباب بها مع الوظائف المتاحة في الدول بالخارج  .

 وأشار سعفان إلي التعاون القائم بين الوزارة وشركات التدريب العالمية منوها إلي أن منها: شركة سيسكو، واوراكل، وهواوي، وأمازون، وديسك ماسترز، لتدريب الشباب على وظائف المستقبل والرقمنة ووظائف التكنولوجيا والتحول الرقمي ، والذي تستهدف منه الوزارة تدريب ما يقرب من 100 ألف متدرب على هذه الوظائف بحلول 2023 .

 كما تناول اللقاء جهود الوزارة في حماية العمالة المصرية بالخارج ومتابعتها والحصول على مستحقاتها من خلال المكاتب العمالية التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج .

 من جانبها قدمت يوهانسون  الشكر للوزير على حفاوة الاستقبال ، مهنئةً الدولة المصرية على انخفاض معدلات البطالة والتقدم المحرز غير المسبوق في القضاء على الهجرة غير الشرعية ، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين ، مؤكدة أن الهجرة  عملية طبيعية الحدوث ، يمكن إدارتها بالتعاون بين الجهات والدول وأن الهدف الأساسي هو محاربة الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة المقننة، بحيث يمكن تسهيل دخول العمالة المؤهلة للدول ، مشيرة إلى  إنه وفقا للإحصائيات فإن 90 % من المهاجرين في العالم سافروا عن طريق سماسرة السفر بما يعرض حياتهم للخطر .

وكشفت عن أن الاتحاد الأوروبي يعاني من نقص في العديد من الوظائف بسبب إرتفاع الأعمار، وبالتالي يحتاج إلى العمالة المدربة في العديد من الوظائف ، مما يستلزم دعم الهجرة الشرعية لسد تلك الفجوات الموجودة داخل سوق العمل بالطريقة الصحيحة .

 وعلى هامش اللقاء تفقد سعفان ويوهانسون ، نماذج من وحدات التدريب المهني المتنقلة الموجود بمبنى الوزارة ، والتي تصل للمتدربين إلى أماكن إقامتهم دون تحمل جهد أو نفقات،وتمكث في كل قرية 3 أشهر وتتنقل تباعا لتغطي كافة أرجاء المحافظات لضمان مزيد من التدريب المهني والعديد من المهارات التي يحتاجها سوق العمل ، وتشغيل الأيدي العاملة القادرة على الإنتاج .

 وفى ختام اللقاء أهدى الوزير ، المفوضة الأوروبية هدية تذكارية من الصناعة المصرية الخالصة تقديرا للتعاون المشترك .

IMG_1815
IMG_1815
IMG_1714
IMG_1714
IMG_1745
IMG_1745
IMG_1860
IMG_1860
IMG_1828
IMG_1828
IMG_1887
IMG_1887
IMG_1910
IMG_1910
IMG_1914
IMG_1914
وزير القوى العاملة محمد سعفان إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ظاهرة الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبي البطالة عن طريق السماسرة

ترشيحاتنا

ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة|عقوبات تصل إلى 7 سنوات سجنا لمرتكب الجريمة

مكتب حازم صلاح أبو إسماعيل.. زوج عائشة الشاطر يفضح الإخوان: سلكوا طريق العنف بعد 2013

لحل مشاكلها المالية.. المركزي يوجه البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع

حقيقة تدخل محمد صلاح في تشكيل منتخب مصر وطلبه حراسة خاصة..مدرب الفراعنة السابق يوضح

حياة كريمة.. 363 مليون جنيه تمويلا جديدا لـ مشروع البتلو القومى

شهادة لقاح كورونا بـ 100 جنيه..تفاصيل ضبط ممرضة بحملة طرق الأبواب في أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

مصرع وإصابة 12 فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

موجة جديدة.. طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

المغرب.. أفضل منتجات التجميل التي يجب تجربتها لبشرتك وشعرك وجسمك

فيديو

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ