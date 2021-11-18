الأحد المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة “الزلازل، والوفاء، والاستاد” بمدينة الغردقة الأحد المقبل، كما سيتم فصل التيار عن عمارات الجيش بالأحياء بمدينة الغردقة يوم الاثنين المقبل لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، خاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

في سياق متصل، نفذ حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء ممدوح نديم، حملة نظافة ورفع مخلفات الردش والقمامة ورفع الأتربة بالعديد من المناطق، منها منطقة أبو عشرة وأبو العباس وشيري، كما تمت أعمال نظافة لقطعة أرض فضاء بالهضبة الشمالية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة داخل مدن المحافظة.

نفذت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إزالة ٢٣ حالة تعد عبارة عن خزانات خرسانة أرضي وسلالم وأرصفة على مساحة ٤٢٠ مترا تعوق تطوير شارع مسجد منطقة العرب.

كما نفذت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إزالة ٢٣ حالة تعد عبارة عن خزانات خرسانة أرضي وسلالم وأرصفة على مساحة ٤٢٠ مترا تعوق تطوير شارع مسجد منطقة العرب.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات إيهاب رأفت، رئيس المدينة، بإزالة جميع التعديات والإشغالات التي تعوق التطوير بالمدينة.