عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة

كهرباء
كهرباء

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة “الزلازل، والوفاء، والاستاد” بمدينة الغردقة الأحد المقبل، كما سيتم فصل التيار عن عمارات الجيش بالأحياء بمدينة الغردقة يوم الاثنين المقبل لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، خاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

في سياق متصل، نفذ حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء ممدوح نديم، حملة نظافة ورفع مخلفات الردش والقمامة ورفع الأتربة بالعديد من المناطق، منها منطقة أبو عشرة وأبو العباس وشيري، كما تمت أعمال نظافة لقطعة أرض فضاء بالهضبة الشمالية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة داخل مدن المحافظة.

نفذت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إزالة  ٢٣ حالة تعد عبارة عن خزانات خرسانة أرضي وسلالم وأرصفة على مساحة ٤٢٠ مترا تعوق تطوير شارع  مسجد  منطقة العرب. 

كما نفذت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إزالة ٢٣ حالة تعد عبارة عن خزانات خرسانة أرضي وسلالم وأرصفة على مساحة ٤٢٠ مترا تعوق تطوير شارع  مسجد  منطقة العرب. 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات إيهاب رأفت، رئيس المدينة، بإزالة جميع التعديات والإشغالات التي تعوق التطوير بالمدينة.

الغردقة البحر الأحمر منظومة النظافة الكهرباء مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر فصل التيار الكهربائي منطقة الزلازل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المتهمين في واقعة نزلاء قرية الغردقة

إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة في الغردقة

وحدة حماية الطفل بسفاجا تستخرج أوراقا رسمية لمجهولة النسب

فنانات من 40 دولة يزرن معالم الأقصر الفرعونية ويدعون العالم لزيارتها

العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية في الغردقة

منع دخول الموظفين غير المحصنين ضد «كورونا» لمقار عملهم في سفاجا

لليوم الرابع.. تواصل فعاليات منتدى «المرأة العالمي للفنون» بالغردقة

إصابة 9 مواطنين في تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بالغردقة

ترشيحاتنا

ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة|عقوبات تصل إلى 7 سنوات سجنا لمرتكب الجريمة

مكتب حازم صلاح أبو إسماعيل.. زوج عائشة الشاطر يفضح الإخوان: سلكوا طريق العنف بعد 2013

لحل مشاكلها المالية.. المركزي يوجه البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع

حقيقة تدخل محمد صلاح في تشكيل منتخب مصر وطلبه حراسة خاصة..مدرب الفراعنة السابق يوضح

حياة كريمة.. 363 مليون جنيه تمويلا جديدا لـ مشروع البتلو القومى

شهادة لقاح كورونا بـ 100 جنيه..تفاصيل ضبط ممرضة بحملة طرق الأبواب في أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

مصرع وإصابة 12 فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

موجة جديدة.. طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

المغرب.. أفضل منتجات التجميل التي يجب تجربتها لبشرتك وشعرك وجسمك

فيديو

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ