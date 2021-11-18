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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 4 قرى بالوادي الجديد بتكلفة 20,7 مليون جنيه

وكيل الاسكان
وكيل الاسكان

انتهت مديرية الإسكان والمرافق في محافظة الوادي الجديد، من تنفيذ مشروع توصيل مرفق الصحي لـ4 قرى في مركزين إداريين بالمحافظة.

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى الانتهاء من توصيل مرفق الصحي المتكامل لقرى مركزي بلاط والداخلة حيث جرى توصيل المرفق لقرية الموشية بتكلفة 7 ملايين و800  ألف جنيه، مع توصيل الخدمة لقريتي " الشيخ مفتاح – بدخلو" بتكلفة 7 ملايين و 300 ألف جنيه. 

وأضاف عمر ، أنه جرى توصيل مرفق الصحي للقرية الشيخ مرزوق بمركز بلاط بتكلفة 5 ملايين و 600 ألف جنيه، خلال اليومين الماضيين وذلك بعد إنهاء مشروع محطة الرفع للمرفق بتكلفة مليون و260 ألف جنيه. 

من جانبه أكد محمد السمان، مدير مركز معلومات مديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد، أن مشروع توصيل مرفق الصرف الصحي لهذه القرى،  جرى تنفيذه بشكل متكامل متضمنًا " شبكة خطوط انحدار- محطة رفع – محطة طرد – محطة معالجة" وذلك لخدمة سكان هذه القرى ضمن خطة الدولة لتوصيل المرافق للمواطنين بجميع المناطق خاصة البعيدة والنائية.

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