القابضة للمياه: ورشة عمل لتقييم مشروع برنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر مركز إعداد القادة التابع لقطاع الموارد البشرية، ورشة عمل لتقييم المشروع النهائي لبرنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات، والمقدمة من مديري إدارات والقائمين بأعمال مديرين عموم بشركات أسيوط، قنا، بني سويف، الأقصر

أيام ١٤ و ١٥ نوفمبر بمركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

جاء ذلك بحضور لجنة تقييم من الخبراء المعتمدين بالشركة القابضة، في إطار حرص الشركة على رفع القدرات والكفاءات الإدارية والقيادية ودعم المشاركين لتطبيق أفكار المشروعات المقدمة منهم للتطوير العمل عند تولى المناصب القيادية.