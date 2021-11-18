لتنمية المهارات.. أنشطة حسية وأفكار للعب مع طفلك

قد يفكر الآباء في أي نوع من الأنشطة الحسية التي يعتقدون أنها ستعمل مع أطفالهم.

فيما يلي بعض أفكار نشاط اللعب الحسي التي قد تراها لطفلك ، اعتمادًا على فئته العمرية، وفقا لما نشره موقع “كيدز”.

للأطفال (0-12 شهرًا)

قم بتعليق ألعاب معلقة جذابة: ضع شيئًا ملونًا معلقًا، مثل هاتف الطفل، فوق سرير طفلك لتحفيز الرؤية.

اختر هواتف الأطفال المحمولة التي تصدر أيضًا أصواتًا لتحفيز سمع الطفل.

تأكد من أن الطفل يستخدمه فقط عندما يكون في حالة تأهب تام وتحت إشراف الوالدين.

استخدم مرآة: علق مرآة آمنة للأطفال وغير قابلة للكسر على سرير الأطفال ودع الطفل يرى نفسه / نفسها.

أشر إلى تفكيرهم واسألهم عنها.

العب الألعاب حيث تمسك المرآة بزاوية حتى يتمكن الطفل من رؤية انعكاس شخص آخر أو شيء آخر.

توفير شخشيخات خفيفة الوزن: بحلول عمر أربعة أشهر، يمكن للأطفال حمل لعبة وهزها.

وفر لطفلك خشخيشات خفيفة الوزن حتى يتمكن من حملها بسهولة واللعب.

اللعب في أوضاع مختلفة: الاستلقاء على البطن هو أفضل وضع للطفل أثناء اللعب.

يمكنك التفكير في خيارات تتجاوز وقت الاستلقاء على البطن، مثل وضع الطفل على ظهره والنقر بلطف على جوانبه، وتشجيعه على قلب جسمه.

يمكن لمعظم الأطفال أن يتدحرجوا من الخلف إلى الأمام لمدة ستة أشهر، مما يسمح لهم بممارسة حواسهم الدهليزية (توازن الجسم) واستقبال الحس العميق (حركة الجسم).

المس بلطف: اللمسة اللطيفة والدغدغة على راحتي اليدين والقدمين أمر رائع لحديثي الولادة.

في الواقع، يمكن أن تكون طريقة رائعة لمعرفة كيف يهز الطفل أصابع قدمه وأصابعه عندما تمسحه.

يمكنك حتى استخدامه كفرصة لاختبار ردود الفعل الملحوظة، مثل منعكس الراحي (منعكس استيعاب) ورد الفعل الأخمصي (انعكاس بابينسكي).

اقرأ كتابًا: إنه أحد أفضل أنشطة اللعب الحسية للأطفال الرضع والأطفال الصغار.

شراء كتاب بألوان زاهية مع رسوم توضيحية جذابة.

أشر إلى الرسم التوضيحي وقم بتسميته، ثم قل اسم الرسم التوضيحي واطلب من الطفل أن يشير إليه.

الغناء وتشغيل الموسيقى: تحدث إلى طفلك يوميًا وغني الأغاني لتشجيعه على الاستماع.

احصل على بعض الألعاب الموسيقية الآمنة للأطفال، خاصة تلك التي تحتوي على أزرار، وشجع الطفل على الضغط على كل زر لعمل نغمة صوتية مختلفة.

ملامسة الجلد للجلد: يجب أن يكون الآباء على اتصال جلدي مع أطفالهم، خاصة أثناء الرضاعة أو النوم، ما يساعد على تطوير رابطة عميقة مع تحسين حاسة اللمس لدى الطفل.

استكشاف قوام الطعام: ضع المواد الغذائية المطبوخة، مثل الخضار والفواكه، من مواد مختلفة أمام الطفل ودعه يستكشفها بأيديهم العارية.

على سبيل المثال: سيكون التفاح المطبوخ طريًا بينما يكون البسكويت صلبا، إنه يمارس حاسة اللمس لدى الطفل ويحسن التنسيق بين اليد والعين عندما يشرع في تناول الطعام.

نفخ الفقاعات: اسمح لشريكك بنفخ الفقاعات بينما تمسك بالصغير.

أشر إلى الفقاعات وشجع الطفل على الإشارة إليها وكزها.

شاهد طفلك وهو يضحك ويمرح أثناء اللعب بالفقاعات.

الطلاء بالأصابع: اشترِ دهانات صالحة للأكل للأطفال أو اصنع بعضها في المنزل باستخدام مهروس الفاكهة.

دع الطفل يغمس أصابعه في الطلاء ويرسم على ورق الرسم البياني.

ضع بعض الأغطية البلاستيكية حولها لتسهيل عملية التنظيف.