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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنى سويف

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية من خلال سحب وتقديم استمارات الترشح بجميع كليات الجامعة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، علي أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر ثم فحصها يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 24 نوفمبر، وفتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس 25نوفمبر، مشيراً إلى بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28نوفمبر، ويليها انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاتحادات الطلابية تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، وممارسة الأنشطة الطلابية، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن انتخابات الاتحادات الطلابية تعد تدريب للطلاب علي أرض الواقع لإبداء رأيهم في اطار من الحرية والشفافية والنزاهة إعلاءً لقيم الديمقراطية وتعبيراً عن مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها.

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