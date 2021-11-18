عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطيب يستقبل الأمير تشارلز وزوجته في الجامع الأزهر

الأمير تشارلز وزوجته
الأمير تشارلز وزوجته

أعلنت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يستقبل الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، ظهر اليوم بالجامع الأزهر الشريف.

يأتي ذلك خلال زيارة ولي عهد بريطانيا وزوجته، الرسمية إلى القاهرة، والتي تستمر لمدة يومين.

واستقبل في مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، وزير السياحة الدكتور خالد العناني، فور وصوله، قادمًا من عمان في زيارة تاريخية تستمر لمدة يومين، تعد هي الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية في العالم.

وبحسب ما أعلنته السفارة البريطانية، فإن برنامج زيارة العهد البريطاني وقرينته المكثف يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، بالإضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين.

وتأتي زيارة ولي العهد البريطاني وقرينته إلى مصر بعيد استضافة جلاسكو لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop26"، واختيار مصر لاستضافة القمة القادمة "cop 27" العام القادم بمدينة شرم الشيخ، إذ يولي الأمير تشارلز اهتماما كبيرا بمسألة التغير المناخي وانطلاقا من ذلك سيبحث خلال زيارته المقبلة إلى مصر سبل العمل معا للتصدي لتغير المناخ، في ضوء الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
 

ترشيحاتنا

الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات الأسبوعية

مرصد الأزهر: نعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام في ظل زيادة حالات الكراهية والتمييز

بتصميم أنيق ومواصفات مطورة.. موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Power (2022)

هوندا تكشف عن سيفيك الهاتشباك موديل 2022 بمعرض لوس أنجلوس

كيف أصلي سنة الظهر هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟

مستشار رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" عن 4 محاور للإصلاح الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

الحبس من 3 إلى 10 سنوات عقوبة تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا

موجة جديدة.. طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

فيديو

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ