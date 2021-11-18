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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ إدارة اللوجستيات تكشف فوائد تطبيق منظومة النقل الذكي

كبارى
كبارى

قالت آية الجارحي، أستاذ إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، إن النقل الذكي يتميز باستخدام أنماط تكنولوجية مثل البوابات إلكترونية لتجنب التزاحم، والملصق الإلكترونى لربط كافة الطرق فى منظومة واحدة. 


وأوضحت “الجارحى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن المنظومة الحديثة لشبكة الطريق ستشمل شحن محفظة إلكترونية، وتقوم وسيلة النقل الذكية بسحب الأموال منها بالنسبة إلى السيارة الملاكى.


وأشارت إلى أن المترو سيتم عمل كارت موحد يشمل ركوب كافة وسائل النقل الأخرى أو الكهربائية ويتم شحنه وبمجرد ركوب الشخص يتم سحب الأموال منه، لافتة إلى أن منظومة النقل على المحاور فى الوقت الحالى تشمل وجود الرادارات التى تكشف معالم كافة الطرق.

 

وتابعت أن منظومة النقل الذكى تشمل عدة مراحل منها طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشبرا - بنها، والطريق الزراعى، الدائرى. 

النقل الذكي الكهرباء تكنولوجيا محفظة الكترونية الملصق الالكترونى

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