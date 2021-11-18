بإطلالة ساحرة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مي سليم في الصورة باطلالة ساحرة مما اثارت اعجاب متابعيها.

تجربتها مع محمد سعد

وكشفت الفنانة مي سليم في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل تعاونها مع النجم محمد سعد في مسرحية "اللمبي في الجاهلية" التي ستعرض في موسم الرياض يوم الأربعاء المقبل .

وقالت مي سليم :" هذه هي تجربتي الثانية مع محمد سعد على المسرح في موسم الرياض ؛ حيث شاركنا منذ عامين في مسرحية فوق كوبري ستانلي؛ وحققت نجاحا كبيرا".

أضافت مي سليم :" كما شاركت معه في إحدى حلقاته في برنامج وش السعد بالإضافة إلى مسرحية في الكويت؛ فيوجد بيننا كيمياء واضحة وهو نجم كبير".