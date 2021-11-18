نشرة المرأة.. أحدث إطلالات الجلباب المغربي.. و5 معلومات عن أكلة الجراد وفوائدها الغذائية

نشر “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها في السطور التالية..

يبقى الزي المغربي خيار السيدة الأنيقة للإطلالة المحتشمة وقد كان خيارا للكثير من السيدات الباحثات عن الأناقة والجمال لذلك جمعنا لك باقة من أجمل الإطلالات بالـ "قفاطين" والأزياء المغربية لتستوحي منها ما يناسب إطلالتك.



فيمكنك إرتدائه بالتصميم التقليدي ذات الأكمام الطوية الواسعة أو الضيقة بحسب ما تفضلين كما يمكنك إرتدائه بالأشكال التالية ذات الأكمام القصيرة لتجعلي إطلالتك أكثر جاذبية وأنوثة وفخامة وتميزي إطلالتك بقوام مثالي .

يعد الجراد من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الشعوب فى آسيا وتعد حشرة الجراد غنية بالعناصر الغذائية مثل الماغنسيوم والفوسفور وغيرها من العناصر التي تحمي من الأمراض المزمنة .

فوائد صحية لتعزيز المناعة

في دراسة جديدة نُشرت في دورية PLOS One الشهر الماضي أكدوا أن الجراد يحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية المعروفة باسم phytosterols التي يمكن أن تتحكم في الأمراض المرتبطة بالقلب.

بعد ظهور طفلين في فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعى يتناولن اللحوم النيئة خلال الساعات الأخيرة إليك أضرار تناول اللحوم النيئة.

يعد تناول اللحوم النيئة ممارسة شائعة في العديد من المطابخ حول العالم، وعلى الرغم من انتشار هذه الممارسة ، إلا أن هناك مخاوف تتعلق بالسلامة يجب أن تأخذها في الاعتبار.



