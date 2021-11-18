استشاري يقدم نباتا طبيعيا يقلل من حجم الخلايا الدهنية

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري تغذية علاجية، إن المنظومة التي يوجد بها تعطي مريض السمنة عدة خلطات طبيعية تساعد على علاج السكر والضغط والسمنة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسمي ب حرمان من الطعام.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج " حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك متابعة أسبوعية من إخصائي تابع للمنظومة لمعرفة مدى تغذية المريض و أخبار الوزن والشهية، موضحا: “بنتحايل على الجسم من أجل مساعدته على التخلص من الدهون وتكسيرها”.

وتابع أن نبات الجارسينيا هو الأفضل لحرق الشهية، لافتا إلى أنه يقلل من حجم الخلايا الدهنية، إلى جانب الألياف الغذائية.

وفي سياق أخر، شدد على ضرورة تناول المياه بصورة كبيرة، لأنها تساعد على زيادة معدل الحرق، كما أن هناك ضرورة لتناول الخضروات والسلطة ، لمنع الإصابة بمرض السمنة او الإصابة بالسكر، مشيرة إلى ضرورة تناول الطعام الصحي، وهذا الأمر يتحقق من خلال عدم الاسراف في أي نواع من الطعام.

وقال استشاري التغذية العلاجية، إن حفاظ البنات على الوزن المثالي امر هام للغاية، لأن هذا من شانه ان يساعدهن على إنجاب أطفال أصحاء، لا يعانون من أي امراض.



وتابع "غزالي"، أن السمنة تؤدي إلى إصابة الإنسان بالكثير من الأمراض، معقبة: "السمنة تقلل العضلات، وتؤدي إلى عدم القدرة على الحركة، وتزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض".