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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. طابع بريد تذكاري بصورة السلطان هيثم في العيد الوطني الـ 51

طابع بريد تذكاري
طابع بريد تذكاري بصورة السلطان هيثم في العيد الوطني 51

دشّن بريد عُمان طابعاً تذكارياً يحمل صورة السلطان هيثم بن طارق، احتفالاً بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة، وبالإنجازات التي تحققت على مدار الخمسة عقود الماضية من نهضة عُمان المتجددة؛ حيث يُبرز الطابع والبطاقات التذكارية الصادرة معه عددًا من المعالم التنموية للبلاد بشكل جمالي وفني مُميّز.

وأعلن بريد عُمان عن مجموعة من المُنتجات التي ستُدشن خلال الأيام المُقبلة بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة وتشمل لوحة فنية قماشية تعرض صورة للسلطان هيثم بن طارق وإصدارًا محدوداً من ميدالية تحمل نفس تصميم طابع العيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة.

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يشار إلى أنه بإمكان محبي تجميع الطوابع البريدية والمقتنيات الحصول على طابع العيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة وبطاقاته التذكارية والمنتجات القادمة من خلال زيارة محل "طوابع ومقتنيات" الذي افتتحه بريد عُمان مؤخراً في الأوبرا جالاريا.

ومع احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني الحادي والخمسين، تلقى السلطان هيثم بن طارق بهذه المناسبة الجليلة برقيات التهاني من قادة الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات والمنظمات والهيئات وكبار المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة ورؤساء البعثات الدبلوماسية بسلطنة عُمان، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأصدق تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر.

عمان طابع بريد السلطان هيثم العيد الوطني

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