زوجة ولي العهد البريطاني تزرع شجرة فوق سطح أحد المنازل بعزبة خير الله| شاهد

زرعت الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، شجرة صغيرة بأحد أسطح أحد المباني بعزبة خير الله في إطار زيارتها للمنطقة لتفقد مشاريع مجتمعية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب من خلال مبادرات صديقة للبيئة.

واستقبلت منطقة عزبة خير الله دوقة كورنوال، كاميلا ، في إطار جولتها في القاهرة بعد وصولها ظهر اليوم الخميس.

وزارت الأميرة كاميلا عزبة خير الله لتفقد مشاريع تمكين المرأة حيث نجحت النساء في هذه المنطقة في دعم مجتمعاتهن وأسرهن وحققن نجاحا كبيرا من خلال إعادة تدوير وصناعة منتجات يمكن بيعها.

وكان في استقبال الدوقة عدد من أطفال المنطقة الذين تعمل أمهاتهم في المشاريع المجتمعية.

ويركز برنامج زيارة دوقة كورنوال على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية في مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة.

كما ستستمع لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.

ويشار إلى أنه تم تطبيق عدد من البرامج المجتمعية في المنطقة من قبل المجلس الثقافي البريطاني منها برامج لتدريب السيدات على الأعمال اليدوية وبرامج للأطفال لتشجيعهم من خلال الأنشطة والألعاب على أن يكونوا أكثر إقبالاً على التعليم.

الأميرة كاميلا دوقة كورونول في عزبة خيرالله

الأميرة كاميلا دوقة كورونول في عزبة خيرالله

الأميرة كاميلا دوقة كورونول في عزبة خيرالله

الأميرة كاميلا دوقة كورونول في عزبة خيرالله

الأميرة كاميلا دوقة كورونول في عزبة خيرالله

الأميرة كاميلا دوقة كورونول في عزبة خيرالله