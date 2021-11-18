قرينة ولي العهد البريطاني تتفقد عزبة خير الله وتستمع لتجارب السيدات العاملات

تفقدت الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، قرينة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، عدداً من المبادرات المجتمعية، وجهود الحد من تأثيرات التغير المناخي.

وأنهت قرينة ولي العهد البريطاني ، قبل قليل، زيارتها إلى منطقة عزبة خير الله، بعد تفقد عدة مشاريع معنية بتمكين المرأة، وذلك ضمن برنامج زيارة صاحبي السمو لمصر اليوم.

وشهدت عزبة خيرالله استقبال حافل لزوجة الأمير تشارلز، حيث حرصت السيدات على التقاط الصور التذكارية مع الأميرة البريطانية، وشهدت أيضا حفل سبوع لإحدى مواطنات العزبة أقيم على سطح أحد المنازل، وسط حالة من الابتهاج والفرحة والغناء والرقص على الأغاني الشعبية.

واستمعت الاميرة كاميلا دوقة كورنوول، إلى تجارب السيدات وكيف أصبحوا منتجين بعد تجارب حياتيه قاسية واجهتهم خلال صعاب الحياة، فضلا عن كيفية دمجمهم مجتمعيا وتأهيل بشكل إيجابي ليصبحوا منتجعين في المجتمع.

وحضرت الأميرة كاميلا مسرحية بعزبة خير الله، تخللها مسرحية مقدمة من بعض السيدات المنتجات، تحكي قصة سيدة تركت البطالة و البلطجة و امتهنت الخياطة، ومن أرباحها نجحت في كسب قوت يومها، و تزويج ابنتها، لتحتفل لاحقا بسبوع طفلها ضمن احداث المسرحية.

واستعدت منطقة عزبة خير الله لزيارة دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا زوجة الأمير تشارلز ، أمير ويلز في إطار جولتهما في القاهرة بعد وصولهما للقاهرة ظهر اليوم الخميس.

وتتفقد دوقة كورنوال، كاميلا عزبة خير الله مشاريع تمكين المرأة حيث نجحت النساء في هذه المنطقة في دعم مجتمعاتهن وأسرهن وحققن نجاحا كبيرا.

ويركز برنامج زيارة دوقة كورنوال على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية في مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة. كما تستمع لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.