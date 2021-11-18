الشوط الأول .. فاركو يضرب المقاصة بهدف عن طريق عبدالله بكرى

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو فى التقدم على مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز .



جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق مدافعه عبدالله بكرى من ضربة رأسية نجح فى إسكانها داخل شباك الحارس محمد مجدى .



ويخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى.

خط الوسط : عزمي غومة _ علاء سلامة _ أحمد الصغيري _ محمود عماد

خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد علي _ عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد عوض _ جابر كامل _ محمود حمادة _ مصطفى حمادة _ محمود جهاد _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف.



ويلعب المقاصة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد مجدى



خط الدفاع : على فتحى وأحمد صبية وأحمد عبدالمنعم وهشام شعبان .



خط الوسط : محمد محسن ليلة وعلى المصرى وحسام عبدالواحد.



خط الهجوم : سيرجى وكريم حلاوة وجوزيف .

