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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية |فيديو

البورصة
البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع ، بتراجع جماعي للمؤشرات

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية فقد رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، مغلقا عند 710.393 مليار جنيه، مقابل مستوى 713.469 مليار جنيه.

 

وتابعت رمسيس تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01%، ليغلق عند مستوى 11337.99 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2015.95 نقطة.


 وأوضحت حنان رمسيس أن تراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2972.43 نقطة.

 

البورصة المصرية

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