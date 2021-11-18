عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبوشقة يفتتح تجديدات مؤسسة الوفد الإعلامية.. ويؤكد: تفعيل حق المواطن في الحصول على المعلومة

أبو شقة يفتتح تجديدات
أبو شقة يفتتح تجديدات مؤسسة الوفد الإعلامية

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، تجديدات مؤسسة الوفد الإعلامية.

حضر الافتتاح فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد وعدد من أعضاء الهيئة العليا والهيئتين البرلمانيتين لمجلسي الشيوخ والنواب وقيادات وأعضاء الحزب.

وقدم قوطة شرحا مفصلا للتجديدات التي نفذتها إدارة الوفد في المؤسسة الإعلامية (الجريدة والبوابة الإلكترونية).

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، حرص الوفد في تفعيل حق المواطن في الحصول على المعلومة الحقيقية، مؤكدا أن مؤسسة الوفد الإعلامية ستظل تمثل المعارضة الوطنية الشريفة.

وشدد رئيس الوفد على أن حقوق الصحفيين ستظل مكفولة كاملة، وستظل مستمرة وفي تقدم رافعة رايتها مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أنه في 31 ديسمبر 2017 كان لا يوجد أية مبالغ في الصحيفة والحزب، وكان التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات واضحا بعدم وجود مبالغ في الصحيفة أو الحزب، وكان كل ما هو موجود 400 ألف جنيه، ومع ذلك كان قبول التحدي الذي مازال قائما بأن أي محاولات لعرقلة مسيرة الجريدة ستواجه من أجل الاستمرار ليبقى هناك جريدة وموقع ذات قوة إعلامية.

ولفت أبو شقة إلى أن قبل عودة الحزب على يد الزعيم فؤاد سراج الدين كانت جريدة المصري هي من تنقل أحوال الحزب، والآن أصبح للحزب جريدة تحمل اسمه وتعبر عن رأيه بعودة الحزب على يد الزعيم سراج الدين.

وأكد أبو شقة أن الباب سيظل مفتوحا أمام الجميع، مضيفا أن أي شائعة أو دسائس وما يحدث من محاولات لاستمرار مؤامرة 9 فبراير التي مازال البعض الذين يراودهم الحلم بالتخريب يحاولون استمرار خططها، ستكون هناك مقابلة ورفضا جنائيا تماما، مشيرا إلى أن كان هناك مؤامرات مدبرة لوقف الجريدة في ١ يوليو وتحريض للمتبرعين، وهي أحلام طائشة.

وتابع: سأظل ملتزما شخصيا باستمرار الجريدة تحت أي ظرف، وأي محاولة لعرقلة مسيرة مجلس الإدارة سنتصدى لها ولن نسمح بهذا العبث التي قضينا عليها في ٩ فبراير ومازال لها أذيال، وستظل حقوق الصحفيين محفوظة مهما كان، بعد سداد مديونية الأهرام والحصول على مخالصة كاملة بذلك، وصرف ما يقرب من ٢٥ مليون جنيه على مدار ٣ سنوات تقريبا.

وأردف: أقول لمن يحاول تزعم فتنة في الجريدة، هذا آخر إنذار بأن القانون سيتصدى لذلك، لكن نحاول أن نتعامل بروح الود، فيهمني أن يبقى الحزب والجريدة، إنما من يعمل لحساب أجندات، فهذا ليس في مصلحتهم.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه لم يحدث في تاريخ الصحيفة أن يتم تعيين 121 صحفيا من الشباب والجميع في الخارج مبهور بذلك، ولن يسمح بوجود فوضى مرة أخرى.

ووجه الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد باسم صحفيي الوفد الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد والمهندس حمدي قوطة نائب رئيس مجلس الإدارة على ما يبذل من جهود للارتقاء بالمؤسسة الإعلامية وما طرأ من تطوير وتحديث إداري وتقني ومالي لصالح المؤسسة.

وأضاف زين الدين أن الإدارة الحالية لجريدة الوفد هي بمثابة هدية أحدثت تطورا كبيرا في العملية الإدارية والمالية والتطوير التكنولوجي والهيكلي للمؤسسة يشعر بها الجميع في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة على مستوى الجريدة والموقع الإلكتروني وقناة الوفد والمركز الإعلامي.

258769417_481340923180585_5376499643533486033_n
258769417_481340923180585_5376499643533486033_n
257587542_764500951616768_8688942721423473843_n
257587542_764500951616768_8688942721423473843_n
258750227_1082230129204221_1683356409562138164_n
258750227_1082230129204221_1683356409562138164_n
المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد وكيل اول مجلس الشيوخ مؤسسة الوفد الإعلامية البوابة الالكترونية

ترشيحاتنا

إيران في منزل وزير دفاع إسرائيل..تفاصيل قضية الخادم المتهم بالتجسس لصالح طهران

الإمام الأكبر والأمير تشارلز يناقشان أزمة تغير المناخ والحلول الممكنة لمواجهتها

قرينة الرئيس: لقائي مع الدوقة كاميلا فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها

أردوغان : علاقاتنا مع إسرائيل مهمة ويجب تقليص الخلافات بين الدولتين

رسالة من شكري.. سفيرة مصر في كاتماندو تبحث مع وزير الخارجية النيبالي علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون

بي إم دبليو تعرض السكوتر CE 04 بمعرض لوس أنجلوس الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

الأمير تشارلز وزوجته يصلان الجامع الأزهر للقاء الإمام أحمد الطيب | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

فيديو

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ