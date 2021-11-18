شاهد.. اللقطات الأولى من وصول الأمير تشارلز إلى مشيخة الأزهر

عرضت القناة الأولى المصرية، لقطات من وصول الأمير تشارلز إلى مقر مشيخة الأزهر، وذلك بحضور شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

وزار الأمير تشارلز، وبرفقته الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بيت الرزاز بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة الفاطمية، وهو المكان الذي جرى ترميمه بمساعدة أمريكية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.

وجاءت زيارة الأميرة تشارلز لبيت الرزاز ضمن اهتماماته بالحرف التقليدية ، ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين، ولدعم أهمية الحفاظ على التراث الثقافي الديني في المجتمع المصري، خاصةً تراث مصر القديمة.

