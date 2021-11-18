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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد فشلها في المبيعات… كيا تستبدل ستينجر بـ EV6 الكهربائية

كيا
كيا

انتشرت شائعات في الآونة الأخيرة تفيد بأن  كيا  ستتخلى قريبا عن طراز ستينجر بالرغم من أنها قدمت سيارتها الرياضية الكبيرة في عام 2020 بفيس ليفت.

 

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، من المرجح جدا أن تقوم كيا بوقف إنتاج  كيا ستينجر عاجلاً وليس آجلاً. عندما سئل رئيس التصميم في كيا، كريم حبيب، من قبل وسائل الإعلام في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2021 عما إذا كان سيكون هناك جيل ثان لكيا ستينجر، قال إن ذلك لن يحدث: "روح ستينجر ستبقى وتدوم. وأنا أحب الاعتقاد بأن EV6 لديها نفس الجينات من الجراند تورينج نسخة الستينجر. نحن بصدد عمل GT من الـ EV6 وسيكون بداخلها كيا ستينجر".

 

ولكن هل ستكون الـ كيا EV6  بديلا عن   كيا ستينجر ؟، أوضح كريم حبيب بأن مزايا كيا ستينجر كثيرة بالرغم من أنها  لم تحقق المبيعات المتوقعة منها، "لقد كانت ستينجر سيارة لمرحلة انتقالية نمر بها، وفتحت منظورًا جديدًا تمامًا لما يمكن أن تكون عليه كيا، كأداة قيادة رياضية ودقيقة والآن المهمة انتقلت لكيا EV6، التي لديها مهمة مشابهة، لتنقلنا لآفاق جديدة".

 

إذا صحت المعلومات بأن الإنتاج سينتهي بالفعل في الربيع المقبل، فمن المحتمل أن يستمر المخزون المتبقي حتى نهاية العام أو حتى أوائل عام 2023.

الجدير بالذكر أن كيا ستينجر بعد الفيس ليفت تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات بحسب الإصدار الأوروبي، بينما تأتي شقيقها إصدار أمريكا الشمالية مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 45 حصانا، أي أكثر من ذي قبل وبقوة 300 حصان. تم تحسين محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.3 لتر في نسخة الـ GT ليكون قادر على توليد 368 حصانًا، مع ربط كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

كيا كيا ستينجر كيا EV6 ستينجر سيارة كهربائية السيارة كيا EV6 الكهربائية

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