تفقدا نفس الأماكن .. تشارلز وكاميلا في مصر على خطى الأميرة ديانا

استنفار أمني واستعدادات مكثفة لاستقبال الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في زيارته الرسمية إلى مصر نيابة عن والدته الملكة إليزابيث ، حيث بدأت صباح اليوم الخميس زيارة الأمير تشارلز حيث استقبله الرئيس السيسي وقرينته في قصر الاتحادية صباحاً واستقبلهما استقبالاً حاراً .

مكتب ولي العهد البريطاني أعلن، بالأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا سيزوران مصر،كأول زيارة خارجية لأحد أفراد العائلة المالكة منذ تفشي جائحة «كورونا»، وتستغرق الجولة أربعة أيام بداية من اليوم 16 نوفمبر.

زيارة الأمير تشارلز إلى مصر أعادت إلى أذهاننا آخر زيارة ملكية للأميرة ديانا الراحلة التي كانت زوجة ولي العهد البريطاني، وخلال فترة زواجها من الأمير زارت مصر مرتان، كانت الأولى عام 1981 خلال شهر العسل بعد زواجهما مباشرة ، أما الزيارة الثانية كانت عام 1992 .

زيارة الأمير تشارلز

وبدأ الأمير تشارلز زيارته لمصر بلقاء الرئيس السيسي وقرينته في قصر الاتحادية ثم زار الجامع الأزهر الشريف والتقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

كما زار تشارلز وكاميلا منطقة الأهرامات بالجيزة وأبو الهول، ومن المقرر أن يتوجه ولي العهد وزوجته إلى استراحة "ناين بيراميدز لاونج" لإقامة حفل استقبال للشخصيات الهامة التي ستحضر لإلقاء التحية عليهما.

وبحسب ما أعلنته السفارة البريطانية، فإن برنامج زيارة العهد البريطاني وقرينته المكثف يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، بالإضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين.

زيارة الأميرة ديانا لمصر

الأميرة ديانا حينما زارت مصر عام 1992 زارت نفس الأماكن التي زارها الأمير تشارلز وكاميلا اليوم، حيث كانت زيارة ديانا بدعوة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و زوجته سوزان.

خلال زيارة الأميرة ديانا لمصر، قامت بعدة نشاطات مختلفة حيث زارت بعض المدارس الحكومية و المراكز الطبية للأطفال المعاقين في القاهرة ، كما زارت بعض المناطق السياحية والأثرية منها الأهرامات والمتحف المصري والتقطت صور شهيرة لها مع الأهرامات وتوت عنخ آمون ، واستكملت رحلتها في مصر بزيارة الأقصر وأسوان للتعرف على الحضارة المصرية العريقة واصطحبها في هذه الزيارة زاهي حواس عالم الأثار الشهير .

كما زارت الأميرة ديانا الجامع الأزهر ، وهنا كانت لها لفتة إنسانية احتراماً للدين الإسلامي، فلم تدخل المسجد إلا بعد أن قامت بخلع حذائها، وارتدت حجاب على شعرها احتراما للمسجد وللمسلمين، والتقط المصورين لقطات هائلة لتلك اللحظات ، وانتشرت على كافة الصحف الأجنبية ، لتتصدر صور الأميرة ديانا بالحجاب في مصر وسائل الإعلام العالمية .

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز لمصر

وتأتي زيارة ولي العهد البريطاني وقرينته إلى مصر بعيد استضافة جلاسكو لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop26"، واختيار مصر لاستضافة القمة القادمة "cop 27" العام القادم بمدينة شرم الشيخ، إذ يولي الأمير تشارلز اهتماما كبيرا بمسألة التغير المناخي وانطلاقا من ذلك سيبحث خلال زيارته المقبلة إلى مصر سبل العمل معا للتصدي لتغير المناخ، في ضوء الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وصل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم، الأمير تشارلز أمير ويلز وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، قادمين من عمان في زيارة تاريخية تستمر لمدة يومين، وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها ولى العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا فى العالم.

واستقبل الأمير تشارلز في مطار القاهرة الدولي، الدكتور خالد العناني وزير السياحة، ومسئولو السفارة البريطانية في القاهرة، وذلك داخل الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة.

وبحسب ما أعلنته السفارة البريطانية، فإن برنامج زيارة ولي العهد البريطاني وقرينته المكثف يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، بالإضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين