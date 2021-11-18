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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة السودانية: قواتنا تعرضت لعنف غير مبرر خلال الاحتجاجات الأخيرة

صدى البلد

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن السودانية تعرضت لعنف غير مبرر خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقالت الشرطة السودانية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون السوداني، إن هناك قتلى وجرحى بين قوات الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشيرة إلى أن أفرادها تعرضوا "لعنف غير مبرر"، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام.

وكشفت الشرطة السودانية عن تشكيل لجنة تحقيق مع النيابة العامة بهدف الحصول على معلومات حول أعداد الوفيات والجرحى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

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وكانت الشرطة السودانية أعلنت أمس إصابة 89 من رجال الشرطة بعضها إصابات جسيمة، وإصابة 30 شخصا من المواطنين نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

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