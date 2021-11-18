عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن 9 تعليمات عاجلة لطلاب أولى ثانوي بشأن التابلت

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، 9 قواعد وتعليمات مهمة يجب على  طلاب أولي ثانوي الالتزام بها بعد استلام جهاز التابلت.

وقد تمثلت تعليمات وزير التربية والتعليم فيما يلي :

  • عدم وضع كلمة سر للتابلت
  • عدم استخدام شاحن غير الشاحن الأصلي للتابلت
  • عدم ترك التابلت لفترة طويلة في الشاحن بالكهرباء
  • عدم تغيير الإعدادات الخاصة بالتابلت
  • ضرورة متابعة أي رسائل تظهر على التابلت مع المعلم ومسئولي التطوير في المدرسة
  • بعد استلام التابلت لابد من توصيله بالانترنت وعمل تحديث آخر إصدار من البرنامج
  • في حالة تعرض التابلت للكسر أو خروجه من النظام يرجى التوجه للتوكيل
  • لابد من التأكد من أن كاميرا التابلت لا تعمل نهائيا
  • لابد من التأكد من وجود برنامج نوكس واسم الدفعة على التابلت

و شدد وزير التربية والتعليم ، على ضرورة عدم وضع كلمة سر على التابلت ، مؤكدا أن هذه القاعدة تم الاتفاق عليها لمنع مشكلات كثيرة تم رصدها في الأعوام السابقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه هى القواعد التسعة فقط القواعد الرسمية ، ولا يجب تداول اى معلومات اخرى من غير القنوات الرسمية فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وأعلنت المدارس الثانوية لطلابها خطوات تحميل الكتب المدرسية الالكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت.

وتمثلت هذه الخطوات في :
- ادخل ايقونة موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت
- اضغط على بوابة التعليم الالكتروني 
- اضغط على المرحلة الثانوية
- حدد الصف الدراسي الذي تريد تحميل كتبه
- اضغط على ايقونة الكتب الدراسية الالكترونية
-اختر المادة المراد تحميل كتبها 
-اضغط على تحميل الملف

جدير بالذكر أنه قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرر عدم طباعة كتب ورقية للمرحلة الثانوية لكل الطلاب من العام الأول إلى الثالث الثانوى، على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة تابلت يمكنهم من خلالها الوصول لكافة مصادر التعلم والاستفادة بجميع المنصات التعليمية.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

 ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

وعلى جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة للطلاب الراسبين في الثانوية العامة ويرغبون في التحويل لمدارس التعليم الفني أو لا يرغبون في استكمال مراحلهم التعليمية، فلا يحق لهؤلاء الطلاب الاحتفاظ بأجهزة التابلت التي تم توزيعها على طلاب مرحلة الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية: على هؤلاء الطلاب تسليم أجهزة التابلت الخاصة بهم في مدارسهم قبل إنهاء إجراءات تحويل الطالب إلى أي مدرسة أخرى بخلاف مدارس الثانوية العامة.

تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم التابلت اولى ثانوي طلاب

ترشيحاتنا

لقطات من زيارة الأمير تشارلز لـ الجامع الأزهر ولقائه بـ الإمام الأكبر ..فيديو

إبراهيم عادل.. قصة ملهمة لصاحب أشهر قناة تعليمية للغة الإنجليزية في العالم.. حوار خاص

بحديث نبوي.. خالد الجندي: محدش يقدر ينكر عفريت أبو هريرة | فيديو

للقضاء على قوائم الانتظار لـ10 حالات |إدراج جراحات الصدر بالمبادرات الرئاسية

دموع في حياة النمر الأسود.. هؤلاء أبكوا أحمد زكي ومواقف دفعته لمحاولة الانتحار

خوفا من استهداف روسيا.. البنتاجون تبحث عن طريقة لإخفاء أقمار التجسس الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال اليوم

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

التعليم: إلغاء المأموريات المفتوحة لسد عجز المعلمين في المدارس

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضها غدا.. تفاصيل مسرحية "غريب في أوضتي" لـ نجوم مسرح مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "سيف-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

فيديو

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ