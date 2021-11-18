عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ : زيارة ولي العهد البريطاني لمصر تعمق العلاقات بين البلدين

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بزيارة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا ، مساء اليوم الخميس لمصر.

 

وقال أن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات المصرية البريطانية القوية، لاسيما وأن البلدين يوليان اهتماما كبيرا بالقضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الدور المحوري والمتوازن الذي تقوم به مصر في العديد من القضايا الدولية وأيضا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن  زيارة ولي عهد بريطانيا لمصر تأتي ضمن جولته الأولى خارج بريطانيا منذ جائحة كورونا وسوف تستغرق يومين، كما تعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى لمصر عام 2006، مشيرا إلي أنه تم مناقشة عدد من القضايا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتكثيف التعاون المشترك لتعزيز قيم للتسامح والسلام وقبول الآخر، بجانب خطة  مصر في الدفاع عن البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن العلاقات المصرية البريطانية قديمة وقوية، وشهدت زخما خلال السنوات الماضية، من حيث التعاون والشراكة بين البلدين، بالإضافة إلى أن السياسة الخارجية  المصرية منفتحة بشكل عام على أوروبا ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد أهمية مصر ودورها الكبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، وخاصة في موقفها من الملفين الليبي والسوري وبريطانيا تتداخل في ذلك الملفين.

 

وذكر الرشيدي، أن مصر لديها رؤية مهمة في ملف تغير المناخ،  وهو ما أوضحته في مؤتمر المناخ الأخير، الذى عقد في بريطانيا، حيث تقع على الدول الكبرى مسؤولية كبيرة  فيما يتعلق بقضية المناخ، فكانت هناك توصيات ومطالب من مصر  بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية والأفريقية لمساعدة تلك الدول فى التغلب على هذه القضية.

 

ولفت النائب،  إلى أن الزيارة تضمنت  لقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للبحث والتحاور بشأن التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة مما يعزز الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر، بجانب إقامة حفل استقبال لأفراد العائلة الملكية البريطانية في منطقة  الأهرامات في هضبة الجيزة ، قبل اختتام الرحلة بزيارة مدينة الإسكندرية القديمة.

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز كاميلا الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف ملابسات سطو 6 ملثمين بأسلحة نارية على سوبر ماركت بالشرقية

استمرار أزمة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.. تفاصيل

لقطات من زيارة الأمير تشارلز لـ الجامع الأزهر ولقائه بـ الإمام الأكبر ..فيديو

إبراهيم عادل.. قصة ملهمة لصاحب أشهر قناة تعليمية للغة الإنجليزية في العالم.. حوار خاص

بحديث نبوي.. خالد الجندي: محدش يقدر ينكر عفريت أبو هريرة | فيديو

للقضاء على قوائم الانتظار لـ10 حالات |إدراج جراحات الصدر بالمبادرات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال اليوم

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

التعليم: إلغاء المأموريات المفتوحة لسد عجز المعلمين في المدارس

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضها غدا.. تفاصيل مسرحية "غريب في أوضتي" لـ نجوم مسرح مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "سيف-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

فيديو

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ