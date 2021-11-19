فيديوجراف| بدون علاج.. ثاني مريضة إيدز تشفى منه وتنجب مولودا معافى

تغلبت مريضة ثانية على فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، واستطاع الباحثون من تطهير جسدها من الفيروس دون استخدام الأدوية المضادة للفيروسات.او استخدام علاج معين

شفاء مريضة إيدز بدون علاج

كشف مجموعة من الباحثين، إن امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا تم تشخيص إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2013 تناولت العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية لمدة ستة أشهر فقط أثناء الحمل لمنع نقل العدوى لطفلها. ومع ذلك ، فإن العديد من الاختبارات المعقدة التي تبحث عن دليل جيني لفيروس نقص المناعة البشرية في دم المريض أظهرت عدم وجود فيروس سليم في خلاياها، وفقا لما نشر في موقع time الامريكي .

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