مران الزمالك.. الجزيري والمثلوثي وبن شرقي ينتظمون في التدريبات

شارك التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والمغربي أشرف بن شرقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وأشرف بن شرقي انتظموا في معسكر الفريق أمس عقب الوصول إلى القاهرة عقب المشاركة مع منتخبي تونس والمغرب في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.