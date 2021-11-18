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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خفض الوزن بدون حرمان من تناول أي نوع طعام أمر ممكن

نبات الجارسينيا يكبح الشهية ويقلل حجم وعدد الخلايا الدهنية.. خالد غزالي يوضح|فيديو

نبات الجارسينيا
نبات الجارسينيا

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن  مريض السمنة يعاني من حجم شهية مرتفعة، بسبب  ضعف  هرمون الشبع ، وتمدد المعدة، مما يؤدي إلى الرغبة في تناول الطعام كل ساعتين، وفي هذه الحالة  يجب الحصول على بعض النباتات الطبيعية التي تكبح الشهية مثل القهوة الخضراء والشاي الأخضر او الجارسينيا.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن نبات الجارسينيا يكبح الشهية، ويقلل حجم وعدد الخلايا الدهنية، وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على خفض الوزن.

ولفت  استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الألياف الغذائية هامة جدًا، لأنها تستمر في المعدة لمدة طويلة، ومع تناول المياه تتمدد داخل المعدة، مما يؤدي إلى شعور الجسم بعدم الجوع، وفي هذه الحالة لا يتناول مريض السمنة إلا قدر قليل من الطعام ، وبالتالي ينخفض الوزن بالتدريج.

 

خفض الوزن بدون حرمان من تناول أي نوع طعام أمر ممكن

 

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن منظومة التخسيس تعتمد على عدة نباتات طبية تقلل الشهية، وتملء المعدة، وتعمل على علاج السمنة الموضعية من خلال تفتيت الدهون، وهذا من شأنه يعمل على علاج الكوليسترول، وضبط السكر.

وتابع “خالد غزالي”،أن  هناك امكانية لخفض الوزن من خلال تناول النباتات الطبية بنسبة تتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو، وهذا يعتبر أعلى كن المعدلات الطبيعية.

ولفت  استشاري التغذية العلاجية، إلى أن خفض الوزن بدون حرمان من تناول أي نوع طعام أمر ممكن، حيث يتناول مريض السمنة كل أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، مع تناول بعض الأعشاب الطبية التي تقلل الشهية.


استشاري يكشف طريقة التخلص من ثبات الوزن

 

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن  أي طعام يزيد عن حاجة الجسم يتحول إلى دهون ، معقبًا: "مفيش حد بيزيد من الهواء زي بعض الناس بتقول".

وتابع "خالد غزالي"، أن ثبات الوزن رد فعل طبيعي للجسم  عند العمل على خفض وزن، وفي هذه الحالة من الممكن أن يتناول مريض السمنة التوت البري  الذي يساعد على خروج إنزيم يعمل على تكسير الدهون، وهذا من شأنه أن يتغلب على ثبات الوزن.

ولفت  استشاري التغذية العلاجية، إلى أن ضرورة المتابعة الأسبوعية مع طبيب التخسيس، للعمل على إزالة أي عقبات قد تحدث أثناء خفض الوزن ، وهذا الأمر من الممكن ان يكون، من خلال المتابعة مع الطبيب  سواء من خلال الزيارة أو من خلال التليفون.

 
 

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