مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن الفريق مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بسبب القضايا المرفوعة ضد القلعة البيضاء، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال طارق جبريل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "الأمور صعبة للغاية داخل النادي الزمالك، ولا بد أن يتكاتف معنا في الجميع في الوقت الحالي، ولو بالدعم المعنوي على الأقل".

تابع:" الزمالك مهدد ب خصم 6 نقاط، وقد يصل الأمر إلى الهبوط للدرجة الثانية، بسبب القضايا المرفوعة ضد النادي".



فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي والذي رحل إلي الدحيل القطري قام بشكوي نادي الزمالك فى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب 400 ألف دولار".

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