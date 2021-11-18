في إطار خطة التطوير.. رئيس الاتحاد المصرى للجودو: أسعى لاستضافة بطولة كأس العالم

أكد مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصرى للجودو أنه يعمل على إقامة بطولة كأس العالم للجودو في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مطيع علي رئيس اتحاد الجودو أنه يسعي لاستضافة مصر هذه البطولة خلال الفترة القادمة من أجل إتاحة الفرصة للاعبين الجودو في مصر للمشاركة في حدث قوي مثل هذا علي أرض مصر.

وأشار مطيع إلى أنه يسعى لتطوير لاعبي الجودو في مصر من خلال إقامة بطولات دولية في مصر ليشارك بها اللاعبون بسهولة ليتوفر لهم احتكاك قوي يساعدهم في المحافل الدولية القادمة خاصة وان البطولة ستكون بنقاط تساعد اللاعبين في تحسين تصنيفهم الدولي.

وأوضح مطيع أن مصر تملك فرصة عظيمة لاستضافة الأحداث العالمية خلال الفترة القادمة في ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار التي وفرتها القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة لتجعل مصر قبلة للعديد من البطولات الدولية خاصة وأنها تملك بنية منشآت تساعد على استضافة أكبر البطولات.

ويأتي هذا في إطار استضافة مصر للبطولات الدولية والأفريقية بعد حالة الأمن والأمان التى أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب النهضة الحديثة منذ توليه قيادة البلاد، وبناء مصر الجديدة التى يفتخر بها كل مصرى بصفة عامة وكل رياضى بصفة خاصة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر الاتحادات الرياضية وتشهد منافسة قوية على جميع المناصب.