رئيس نادي الشيخ زايد يطالب المجلس الجديد ببذل الجهود لتلبية طموحات الجمعية العمومية

أجرى فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، جولة تفقدية، بالنادي؛ لرصد معدل الإنجاز على صعيد تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات المقدمة لأعضاء النادى، برفقة مجلس إدارة النادي الجديد، الكاتب الصحفي هشام سلطان أمين الصندوق، والمحاسب أحمد عبد الباقى نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة سحر حمدى عضو مجلس الإدارة، ومحمد طلعت عضو مجلس الإدارة، ومحمد عسكر عضو مجلس الإدارة، والمحاسب ايهاب اسماعيل عضو مجلس الإدارة، والمحاسب شريف عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة.



واستهل زيارته بزيارة صالة الجمباز، وصالة الجيم، ومجمع حمامات السباحة، كما تفقد المشروعات الإنشائية الجارية بفرع النادي الجديد، والمتمثلة في مجمع حمامات سباحة، ومبنى اجتماعي، و6 ملاعب.



وقال فكري الهواري، إن الطفرة الإنشائية التى شهدها نادى الشيخ زايد، والتميز الملموس على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، وتنوع البنية التحتية المتوفرة، والتي تتيح الفرصة أمام أعضاء النادي ممارسة مختلف الألعاب الرياضية معبرة تماماً عن حالة الرضا التام من الجميع.



مؤكدا مطالبته للمجلس الجديد ببذل أقصى مجهود لتكملة باكورة الإنجازات التي بدأها المجلس المنتهى ولايته، مضيفاً أن الجمعية العمومية وضعت كامل الثقة في المجلس الجديد وتتطلع إلى رؤية الإنجازات تتحقق من جديد في نادي الشيخ زايد.



وقال إن رسالة الأعضاء واضحة من خلال الصندوق الانتخابي والتي جاءت به رئيساً عن طريق التزكية، وكذا الكاتب الصحفي هشام سلطان، والمحاسب أحمد عبد الباقى نائب رئيس مجلس الإدارة، مشيراً إلى أنه لا يقبل التنازل عن طموحات الجمعية العمومية من أجل تنفيذ برنامجه الانتخابي.



وأضاف أن المجلس الحالي مطالب بتلبية رغبات ومتطلبات الأعضاء، وتجهيز فرع النادى الجديد على أعلى مستوى، والذي نكثف الجهود للحصول على الموافقات اللازمة الموافقات للبدء في إنشاء حمام السباحة الأولمبي، والمبنى الاجتماعي، إضافة إلى رصيد المنشآت الرياضية بالنادي، لافتًا إلى تميز النتائج التي حققها لاعبو نادى الشيخ زايد في مختلف الألعاب خلال الموسم الماضي.



ولفت الهواري، إلى أن مجلس الإدارة يتابع كافة أعمال تطوير المنشآت الشبابية باعتبارها المتنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها، وهو ما يتطلب توفير جميع الاحتياجات المطلوبة بها، وتحديث بنيتها الإنشائية وصيانتها الدورية للحفاظ عليها.

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