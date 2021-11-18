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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل عالم W يدخل ضمن السوبر هيرو في الوطن العربي

صدى البلد

بدأ المخرج ياسين حسن في تصوير مسلسله الجديد "عالم W” والذي يعد من الاعمال الهامة . 

صناع العمل يروجون لمسلسل عالم W


وقد نشر صناع العمل عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات التي رصدت موقع التصوير الذي سبب حالة من الدهشة للجميع خاصة وان هناك معدات لتصوير هذا العمل لم تظهر بأي عمل عربي من قبل .

 

وتوقع كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان يحقق هذا العمل الذي قام بتأليفه كريم أسامة نجاحا كبيرا . 


ومن المقرر ان يستمر صناع العمل الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين العرب، في التصوير عدة أسابيع مقبلة وبعدها يكون جاهز للطرح على الشاشات والمنصات الالكترونية .

https://www.instagram.com/p/CWYRRcyJwCO/?utm_medium=copy_link

عالم W سلسله الجديد عالم W المخرج ياسين حسن ياسين حسن الشرق الاوسط كريم أسامة

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