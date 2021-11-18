هذه الفرق مستوى أول.. كيروش يقيّم منتخب مصر في تصفيات المونديال

تحدث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول على مستويات المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022.

وكتب كيروش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" المستوى الأول: السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس، و المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديموقراطية، مهمة كأس العالم في مارس اجعل المستحيل ممكنا".

وعقد اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بحضور محمد الشواربي عضو الجبلاية.

بطولة كأس العرب ينظمها الاتحاد الدولي لكرة "فيفا" في الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

واستعرض كيروش خلال الاجتماع برنامج مشاركة المنتخب، ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد المصري أن البطولة العربية ستكون خير إعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تقام بالكاميرون في يناير المقبل، بكامل عناصره المحترفة بالخارج والداخل، والذي سيغيب عدد كبير منهم عن البطولة العربية.