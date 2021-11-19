حفاظا على الأرواح .. إنشاء كوبرى للمشاة حلم أهالي نجع الحبارى في سوهاج

استغاث أهالى نجع الحباطى بقرية المجابرة التابعة الى مركز جرجا في محافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، للمطالبة ببناء كوبري مشاه للبر الآخر من ترعة.



وقال المواطن شادي محمود بلال فى رسالته : إحنا كل حلمنا كوبرى مشاة للبر الآخر من ترعة نجع الحباطى بقرية المجابرة التابعة الى مركز جرجا في محافظة سوهاج التى تقسم القرية إلى منطقتين. أهالى القرية يجدون صعوبة فى المرور إلى البر الثاني سواء للذهاب إلى أراضيهم الزراعية أو إلى أعمالهم أو الوصول إلى الطريق الأسفلت بسبب أنه لا يوجد سوى ماسورة فقط يمر عليها الأهالى مما يجعل أهل القرية معرضين للموت يوميا.



ويحمل الأهالي مسئولية حالات الوفاة التي حدثت لأطفال القرية إلى المسئولين بسبب سقوطهم من على المشاية البدائية التي أودت بحياتهم.



ويطالب الأهالي المسئولين في محافظة سوهاج بضرورة سرعة إنهاء إجراءات المعاينات والموافقات المحلية وغيرها لتخفيف من معاناتهم وحتى لا يحصد الموت أرواح أهالى القرية.



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