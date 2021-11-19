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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظا على الأرواح .. إنشاء كوبرى للمشاة حلم أهالي نجع الحبارى في سوهاج

صدى البلد

استغاث أهالى نجع الحباطى بقرية المجابرة التابعة الى مركز جرجا في محافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، للمطالبة ببناء كوبري مشاه للبر الآخر من ترعة.


وقال المواطن شادي محمود بلال فى رسالته : إحنا كل حلمنا كوبرى مشاة للبر الآخر من ترعة نجع الحباطى بقرية المجابرة التابعة الى مركز جرجا في محافظة سوهاج التى تقسم القرية إلى منطقتين. أهالى القرية يجدون صعوبة فى المرور إلى البر الثاني سواء للذهاب إلى أراضيهم الزراعية أو إلى أعمالهم أو الوصول إلى الطريق الأسفلت بسبب أنه لا يوجد سوى ماسورة فقط يمر عليها الأهالى مما يجعل أهل القرية معرضين للموت يوميا.


ويحمل الأهالي مسئولية حالات الوفاة التي حدثت لأطفال القرية إلى المسئولين بسبب سقوطهم من على المشاية البدائية التي أودت بحياتهم.


ويطالب الأهالي المسئولين في محافظة سوهاج بضرورة سرعة إنهاء إجراءات المعاينات والموافقات المحلية وغيرها لتخفيف من معاناتهم وحتى لا يحصد الموت أرواح أهالى القرية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة سوهاج كوبري مشاة حفاظا على الأرواح إنشاء كوبرى مركز جرجا كوبري للمشاة نجع الحباطى قرية المجابرة

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