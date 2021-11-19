محول كهرباء بشارع الزراعة في المحلة يعرض حياة الأهالي للخطر

الى محافظة الغربية:

استغاث أهالي شارع الزراعة بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين من وضع محول كهرباء أمام بوابة عمارة سكنية بداخلها حضانة.

ويقول المواطن شادى محمود حجازى أحد سكان المنطقة في رسالته: وضع محول كهرباء أمام بوابة عمارة سكنية بداخلها حضانة فى شارع الزراعة التابعة إلى مركز المحلة الكبرى خطر كبير لأنها تضم عدد كبير من الطلبة وهذا المحول ملاصق جدا لبوابة العمارة مما يعوق دخول وخروج السكان والطلبة ذلك فقط فإنه يسبب خطر كبير علي أبناء المنطقة .

وأضاف القارئ : يوجد بالحضانة أعمار صغيرة جداً ويريدون ممارسة اللعب والجري والطفل لا يعلم أن الأمر به خطورة عليه مع العلم أنه يوجد أماكن كثيرة بالمنطقة يمكن وضع المحول بها.



وتابع قائلا: هل يذهب ابني ليتعلم و يأتي وهو محمول علي الأعناق ولذلك يستغيث أهالي المنطقة بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ارحمونا من خطر الموت خاصة مع اقتراب فصل الشتاء و سقوط الأمطار .

وناشد المسئولين عن الكهرباء فى محافظة الغربية بالتدخل السريع وإيجاد حل ونقل المحول بمكان آخر رأفه بالأهالي وحفاظاً على أرواح الأطفال المترددة على الحضانة المتواجدة بالعمارة.



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