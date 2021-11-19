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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الى محافظة الغربية:

محول كهرباء بشارع الزراعة في المحلة يعرض حياة الأهالي للخطر

صدى البلد

استغاث أهالي شارع الزراعة بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين من وضع محول كهرباء أمام بوابة عمارة سكنية بداخلها حضانة.

 

ويقول المواطن شادى محمود حجازى أحد سكان المنطقة في رسالته:  وضع محول كهرباء أمام بوابة عمارة سكنية بداخلها حضانة فى شارع الزراعة التابعة إلى مركز المحلة الكبرى خطر كبير لأنها تضم عدد كبير من الطلبة وهذا المحول ملاصق جدا لبوابة العمارة مما يعوق دخول وخروج السكان والطلبة ذلك فقط فإنه يسبب خطر كبير علي أبناء المنطقة .

 

وأضاف القارئ :  يوجد بالحضانة أعمار صغيرة جداً ويريدون ممارسة اللعب والجري والطفل لا يعلم أن الأمر به خطورة عليه مع العلم أنه يوجد أماكن كثيرة بالمنطقة  يمكن وضع المحول بها.


وتابع قائلا:  هل يذهب ابني ليتعلم و يأتي وهو محمول علي الأعناق ولذلك يستغيث أهالي المنطقة بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ارحمونا من خطر الموت خاصة مع اقتراب فصل الشتاء و سقوط الأمطار .

 

وناشد المسئولين عن الكهرباء فى محافظة الغربية بالتدخل السريع وإيجاد حل ونقل المحول بمكان آخر رأفه بالأهالي وحفاظاً على أرواح الأطفال المترددة على الحضانة المتواجدة بالعمارة.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01004707098


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية التدخل السريع المحلة الكبرى محول كهرباء مركز المحلة الكبري شارع الزراعة

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